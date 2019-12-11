Законопроект о передаче исторических домов Петербурга прошел второе чтение ЗакСа

Перечень объектов культурного наследия Петербурга, которые могут передать инвесторам на льготных условиях, создаст рабочая комиссия из пяти депутатов и пяти представителей органов исполнительной власти. Соответствующую поправку городской парламент принял 11 декабря.

Авторами поправки выступил вице-спикер Заксобрания Сергей Соловьев и председатель комиссии по городскому хозяйству Сергей Никешин.

Инициатива передачи объектов культурного наследия в частные руки для их современного использования принадлежала еще губернатору Георгию Полтавченко. Несколько депутатов ЗакСа раскритиковали законопроект об аренде исторических памятников без торгов, но большинство парламентариев проголосовали за принятие документа в первом чтении 26 сентября 2018 года.

С тех пор, по словам Никешина, представители парламентского корпуса и Смольного искали компромиссный вариант условий передачи культурных объектов.

Сергей Еремеев

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