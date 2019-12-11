Депутат Иткин вошел в состав редакционной комиссии Заксобрания Петербурга

Законодательное собрание Петербурга на заседании 11 декабря включило в состав своей редакционной комиссии лидера фракции ЛДПР Павла Иткина. Ранее парламентарий участвовал в работе комиссии с правом совещательного голоса.

Иткин также работает в комиссии по социальной политике.

Напомним, Иткин получил депутатский мандат в июле 2019 года, после того как бывший лидер фракции ЛДПР Олег Капитанов возглавил комитет по межнациональным отношениям администрации Петербурга.

Сергей Еремеев

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