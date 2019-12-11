ЗакС одобрил во втором чтении программу оказания бесплатной медпомощи в Петербурге

Депутаты Законодательного собрания на заседании 11 декабря приняли во втором чтении законопроект о программе госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи в 2020 году.

Депутат от "Справедливой России" Александр Егоров предложил регламентировать в документе, куда граждане могут обращаться в случае непредставления обязательной медицинской помощи. Депутаты поправку не приняли, а представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков заявил, что подобные положения уже прописаны в федеральном законодательстве.

Перечень бесплатных препаратов в 2020 году увеличится с 671 до 701 наименования. Впервые предусмотрены диагностические исследования в рамках программы обязательного медицинского страхования. Речь идет, в частности, о компьютерной и магнитно-резонансной томографии, ультразвуковом исследовании сердечно-сосудистой системы, эндоскопическом диагностическом исследовании.

В перечень реализаторов программы включены 446 медицинских организаций Петербурга, в том числе 369 организаций, работающих в системе ОМС.

Стоимость территориальной программы в 2020 году составит 167,4 млрд рублей. 108,3 млрд рублей из них относится к территориальной программе ОМС. Еще 59 млрд будет направлено из средств бюджета.

Сергей Еремеев

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