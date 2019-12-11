Депутаты ЗакСа просят Путина не допустить ввоза в Петербург новой партии урановых "хвостов"

Депутаты оппозиционных фракций ЗакСа подписали обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой не допустить перегрузки и транспортировки новой партии урановых «хвостов» в Петербурге, сообщил ЗАКС.Ру депутат Борис Вишневский.

Свои подписи под обращением поставили депутаты от «Яблока», «Справедливой России» и КПРФ. Они обратили внимание президента на то, что в большинстве стран обедненный гексафторид урана считается радиоактивным отходом. Депутаты напомнили, что в 2009 году уже пытались перегрузить урановые «хвосты» в Петербурге, но «благодаря принципиальной позиции» парламентариев груз был перенаправлен в Усть-Лугу. «Росатом» тогда же пообещал, что контракты на «дообогащение» урана в России заключаться не будут.

«Наша страна и город - не ядерная помойка!», - заявил Вишневский в комментарии.

Первую партию обедненного гексафторида урана доставили в Петербург и перегрузили для отправки в Свердловскую область в конце ноября. В общей сложности из Германии в Россию планируют доставить 12 тысяч тонн урановых «хвостов» за три года. Вишневский обращался по этому вопросу к губернатору Александру Беглову и руководству «Росатома». Последнее заверило депутата в безопасности транспортировки.

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