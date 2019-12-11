ЗакС принял поправку в интересах завода “Игристые вина”

Законодательное собрание Петербурга намерено внести в федеральный закон о виноградарстве и виноделии поправку, исключающую из документа запрет на изготовление вина из импортного сырья.

Соответствующую инициативу городские депутаты одобрили в целом на заседании 11 декабря. Документ представил член "Единой России" Денис Четырбок. Он отметил, что в проекте федерального закона есть и другие спорные моменты, но этот - принципиальный.

Однопартиец Четырбока Алексей Макаров охарактеризовал тактику авторов федерального законопроекта как "бей своих, чтобы чужие боялись", а Александр Рассудов из КПРФ назвал запрет на иностранное сырье для виноделов "выстрелом в ногу".

- Мы должны поддерживать, а не топить наших местных производителей, - добавил Рассудов.

Доводы коллег разбил лидер фракции "Справедливой России" Алексей Ковалев.

- Речь идет о том, что продукция, произведенная из этих [иностранных] материалов не может называться вином, а будет называться виносодержащим напитком, - заявил Ковалев. Он также предположил, что поправка петербургских депутатов разработана в интересах конкретных лоббистов и "очень сильно дискредитирует Законодательное собрание".

Четырбок заверил его, что никаких лоббистов у инициативы нет.

Ранее на заседании парламентского комитета по законодательству выступил генеральный директор завода "Игристые вина" Юрий Дудко. Он попросил спасти предприятие, отметив, что федеральная инициатива была разработана депутатами из южных регионов нижней палаты федерального парламента в интересах местных производителей. Гендиректор "Игристых вин" также заявил, что почти 100% сырья, которое использует завод, иностранного производства.

Завод "Игристые вина" работает с 1876 года и приносит в федеральную казну 2,2 млрд рублей налоговых отчислений. На предприятии трудоустроены 300 человек.

Второе чтение думских слушаний законопроекта о виноделии намечено на 18 декабря.

Сергей Еремеев

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