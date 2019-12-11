18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

11:28

ЗакС принял поправку в интересах завода “Игристые вина”

фото ЗакС политика ЗакС принял поправку в интересах завода “Игристые вина”

Законодательное собрание Петербурга намерено внести в федеральный закон о виноградарстве и виноделии поправку, исключающую из документа запрет на изготовление вина из импортного сырья.

Соответствующую инициативу городские депутаты одобрили в целом на заседании 11 декабря. Документ представил член "Единой России" Денис Четырбок. Он отметил, что в проекте федерального закона есть и другие спорные моменты, но этот - принципиальный.

Однопартиец Четырбока Алексей Макаров охарактеризовал тактику авторов федерального законопроекта как "бей своих, чтобы чужие боялись", а Александр Рассудов из КПРФ назвал запрет на иностранное сырье для виноделов "выстрелом в ногу".

- Мы должны поддерживать, а не топить наших местных производителей, - добавил Рассудов.

Доводы коллег разбил лидер фракции "Справедливой России" Алексей Ковалев.

- Речь идет о том, что продукция, произведенная из этих [иностранных] материалов не может называться вином, а будет называться виносодержащим напитком, - заявил Ковалев. Он также предположил, что поправка петербургских депутатов разработана в интересах конкретных лоббистов и "очень сильно дискредитирует Законодательное собрание".

Четырбок заверил его, что никаких лоббистов у инициативы нет.

Ранее на заседании парламентского комитета по законодательству выступил генеральный директор завода "Игристые вина" Юрий Дудко. Он попросил спасти предприятие, отметив, что федеральная инициатива была разработана депутатами из южных регионов нижней палаты федерального парламента в интересах местных производителей. Гендиректор "Игристых вин" также заявил, что почти 100% сырья, которое использует завод, иностранного производства.

Завод "Игристые вина" работает с 1876 года и приносит в федеральную казну 2,2 млрд рублей налоговых отчислений. На предприятии трудоустроены 300 человек.

Второе чтение думских слушаний законопроекта о виноделии намечено на 18 декабря.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
15:22 Прокуратура запросила 3,5 года колонии для бывшего топ-менеджера "Росгеологии" Горринга

14:56 Кадыров обвинил Сокурова в разжигании межнациональной розни

14:39 Демонтаж памятника Николаю I на Исаакиевской площади для его ремонта не потребуется

14:25 Муниципал: Пивоваров заступился за мундепа Грудина, которого пытаются отправить в армию

14:15 Суд заслушал свидетелей по отмене выборов на УИК МО «Московская застава»

14:01 Шамана Габышева оштрафовали за неповиновение полицейскому

13:59 Ройзман: Россию "казнят" не за допинг, а за вранье

13:57 Макаров наградил маму Полтавченко и отца Турчака

13:31 Фонд дикой природы WWF протестует против вырубки заказника в Архангельской области

13:29 Глава УПТК "Метрострой" арестован до февраля

13:12 Из всех руководителей петербургского парламента Макаров отметил Тюльпанова

12:56 Мосгорсуд оставил в силе взыскание 3,4 млн рублей с оппозиционеров по иску ГБУ "Автодор"

12:52 СМИ: Экс-мэра Челябинска подозревают в превышении должностных полномочий

12:48 Макаров назвал главными достижениями ЗакСа принятие Устава и Генплана

12:41 Макаров: И с Полтавченко, и с Бегловым у нас никогда не было схваток

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru