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11:29

Политолог Орешкин: Россия ведет себя в мире, как СССР времен афганской войны

фото ЗакС политика Политолог Орешкин: Россия ведет себя в мире, как СССР времен афганской войны

Российский президент Владимир Путин должен испытывать и наверняка испытывает удовлетворение от "нормандского формата", в котором он встречается с главами ведущих европейских государств, полагает политолог Дмитрий Орешкин. В некотором смысле победа российского лидера состоит в том, что он разговаривает с ними на равных, и при этом ему удалось добиться того, что ему уже не припоминают присоединение Крымского полуострова, случившееся в 2014 году и породившее мировой скандал. Проблема либо усилиями президента, либо сама собой ушла "за скобки", отмечает эксперт.

"У Путина большой опыт по этой части, примерно то же самое ведь было с Грузией, когда от нее отстегнули две территории. Саркози приезжал в Россию, они с Медведевым подписали соглашение из  шести пунктов, два из которых Россия благополучно не выполнила. Первое - отвод войск на прежнюю линию и второй пункт - не применять односторонних шагов по грузинскому урегулированию, и ничего, вся Европа утерлась и проглотила", - напомнил он в студии радиостанции "Серебряный дождь".

В целом, сегодняшнее поведение российских властей на мировой арене в точности напоминает Орешкину Советский Союз рубежа 1970-1980-х годов. Разница для него только в том, что до схожего состояния СССР понадобилось дойти за 60 лет, а путинской России - в три раза быстрее. В обоих случаях можно увидеть, с его точки зрения, "застой".

"Сейчас примерно похожие гибридные ситуации: тогда была Олимпиада-80, которую бойкотировала большая часть спортсменов, а сейчас у нас гибридная проблема с Олимпиадой в Японии, а потом в Пекине. Тогда был Афганистан, сейчас гибридные события тоже что в Сирии, что на востоке Украины", - отметил Орешкин.

Политолог оценивает запас прочности нынешней политической системы в пять лет.

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