Лужкова похоронят в Москве 12 декабря

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище 12 декабря, передает «Интерфакс».

Проститься с Лужковым желающие смогут в храме Христа Спасителя с 7:00 до 14:00. В 11:00 начнется его отпевание, которое проведет патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

У здания мэрии Москвы со стороны Вознесенского переулка появился временный мемориал, куда можно положить цветы, добавили в горадминистрации.

Лужков умер 10 декабря в клинике в Германии. Ему было 83 года. Свои соболезновани выразили президент Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Петербурга Александр Беглов.