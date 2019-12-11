18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:14

На встрече с Путиным Сокуров безуспешно заступался за Архангельскую область

фото ЗакС политика На встрече с Путиным Сокуров безуспешно заступался за Архангельскую область

На встрече Совета по правам человеком с президентом Владимиром Путиным член этого консультативного органа, режиссер Александр Сокуров попытался донести до главы государства мысль о необходимости бережнее заботиться о русском Севере и, в особенности, об Архангельской области. Местное издание 29.ru, внимательно проанализировавшее стенограмму речи, утверждает, что, несмотря на то, что проблему Шиеса впрямую Сокуров не назвал, он на нее недвусмысленно намекал.

"Голод в Архангельске был не меньше, чем в Петербурге, пришло время отдавать долги, на мой взгляд. Я хочу призвать вас, господин президент, как ленинградца защитить архангелогородцев от унизительного намерения московских людей, торопливо и бесстыдно мыслящих. Может быть, вообще назначить, определить какое-то время решительного экономического вмешательства в Мурманской области, Архангельской области, Вологодской области", - приводится фрагмент его выступления.

Отмечается, что Путин по существу вопроса не ответил режиссеру ничего.

Напомним, что ранее насущные проблемы русского Севера и, в особенности, завоз на Шиес московского мусора Сокуров пытался обсудить на личной встречей с полпредом по СЗФО Александром Гуцаном, однако, по мнению режиссера, собеседник не был готов к диалогу и выражал демонстративное равнодушие и высокомерие, что побудило Сокурова досрочно уйти.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
15:22 Прокуратура запросила 3,5 года колонии для бывшего топ-менеджера "Росгеологии" Горринга

14:56 Кадыров обвинил Сокурова в разжигании межнациональной розни

14:39 Демонтаж памятника Николаю I на Исаакиевской площади для его ремонта не потребуется

14:25 Муниципал: Пивоваров заступился за мундепа Грудина, которого пытаются отправить в армию

14:15 Суд заслушал свидетелей по отмене выборов на УИК МО «Московская застава»

14:01 Шамана Габышева оштрафовали за неповиновение полицейскому

13:59 Ройзман: Россию "казнят" не за допинг, а за вранье

13:57 Макаров наградил маму Полтавченко и отца Турчака

13:31 Фонд дикой природы WWF протестует против вырубки заказника в Архангельской области

13:29 Глава УПТК "Метрострой" арестован до февраля

13:12 Из всех руководителей петербургского парламента Макаров отметил Тюльпанова

12:56 Мосгорсуд оставил в силе взыскание 3,4 млн рублей с оппозиционеров по иску ГБУ "Автодор"

12:52 СМИ: Экс-мэра Челябинска подозревают в превышении должностных полномочий

12:48 Макаров назвал главными достижениями ЗакСа принятие Устава и Генплана

12:41 Макаров: И с Полтавченко, и с Бегловым у нас никогда не было схваток

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru