"Может напомнить, что было с Мариинским дворцом?": Макаров обругал Вишневского

Председатель петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров накричал на лидера фракции "Яблоко" Бориса Вишневского на заседании 11 декабря.

Спикера ЗакСа вывело из себя критическое выступление "яблочника" по вопросу о предстоящем торжественном заседании в честь юбилея городского парламента. Вишневский выразил недовольство тем, что на торжественную встречу не пригласили депутатов первых созывов, многие из которых были демократами. Он также добавил, что хотел бы, чтобы Заксобрание работало как во времена первого созыва, когда парламент спорил с городской администрацией, а депутаты не боялись высказывать свою точку зрения.

Макаров отметил, что в Мариинском дворце нет места для размещения всех бывших депутатов. Вишневского он резко упрекнул в том, что тот вообще не собирается присутствовать на заседании из-за участия в съезде "Яблоко". Спикер припомнил депутату позицию его партии о недопустимости дискриминации представителей ЛГБТ и заявил, что парламент должен быть ответственным.

- Палец о палец не ударили отдельные депутаты, чтобы организовать и сделать дело, которое делалось год, - отреагировал Макаров на критику организации торжественного заседания.

Повысив голос, он также поинтересовался у коллеги:

- Может напомнить, что было с Мариинским дворцом и во что его превратили?

Торжественное заседание ЗакСа состоится в субботу, 14 декабря. Намеченное на 25 декабря заседание отменили.

Сергей Еремеев

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