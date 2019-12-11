Макаров: И с Полтавченко, и с Бегловым у нас никогда не было схваток

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров рассказал, что никогда не воевал с руководителями Смольного.

- И с Полтавченко, и с Беговым никогда не было схваток, тем более войн, - заявил спикер ЗакСа.

Действующего и бывшего губернатора он назвал людьми, "которые знают и понимают душу Санкт-Петербурга".

Еще больше комплиментов руководитель парламента высказал в адрес еще одного экс-губернатора, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Ее Макаров, в частности, назвал "ангелом хранителем авторитета Законодательного собрания".

Свои отношения с парламентским корпусом спикер охарактеризовал как дружеские.

- У меня нет претензий ни к одному депутату... Для меня они - моя опора, - отметил Макаров.

Себя он назвал "равным среди всех" парламентариев и заявил, что председатель ЗакСа не должен чувствовать себя барином или помещиком.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.