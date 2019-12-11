Макаров назвал главными достижениями ЗакСа принятие Устава и Генплана

Принятие Устава Петербурга спикер Заксобрания Вячеслав Макаров назвал одним из главных достижений городского парламента. Это заявление он сделал 11 декабря во время пресс-конференции, посвященной 25-летию Законодательного собрания.

Не менее важным и самым дискуссионным вопросом он назвал принятие Генерального плана города.

Макаров признался, что он нормально относится к парламентским дискуссиям.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.