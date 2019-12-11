СМИ: Экс-мэра Челябинска подозревают в превышении должностных полномочий

Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтелев задержан в рамках уголовного дела о коррупции, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Собеседник агентства не уточнил, предъявлено ли экс-мэру обвинение. По его информации, дело возбуждено Следственным комитетом по «коррупционной статье».

По предварительной информации, речь идет о превышении должностных полномочий. Znak.com со ссылкой на источник сообщает, что дело расследуется по ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением ущерба бюджету в крупном размере). Также источник сообщил, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту получении взятки.

Издание сообщает, что, по оперативным данным, Тефтелев в 2015 году покровительствовал компании ООО СК «Уралжилстпрой» в заключении контрактов на строительство школы в микрорайоне Парковый – самой большой в Челябинске. По данным СПАРК, с компанией было заключено два муниципальных контракта на общую сумму более 800 млн рублей.