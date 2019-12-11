Мосгорсуд оставил в силе взыскание 3,4 млн рублей с оппозиционеров по иску ГБУ "Автодор"

Московский городсой суд отклонил апелляции московских оппозиционеров по иску ГБУ "Автомобильные дороги", которое первоначально требовало взыскать с них 11,5 млн рублей за якобы нанесенный ущерб летними несанкционированными митингами и шествиями, передает "МБХ Медиа". В итоге иск удовлетворили частично, и ответчики (Алексей Навальный, Любовь Соболь, Илья Яшин и другие) должны будут выплатить 3,4 млн.

"Решение абсолютно ожидаемое, они все в этой инстанции однотипные. Судья со скучающим видом выслушала все наши доводы и не приняла их во внимание", - приводятся слова юриста оппозиционных политиков Александра Помазуева.

В конце ноября аналогичной цели добился Мосгортранс, чей иск с претензиями на 1,2 млн к Навальному и компании также был удовлетворен. Ранее СМИ писали о том, что обе организации не смогли предъявить убедительные доказательства понесенных убытков.