Глава УПТК "Метрострой" арестован до февраля

Дзержинский суд Петербурга арестовал директор филиала «Управление производственно-технологической комплектации "Метрострой"» Олега Кузьменко до 6 февраля 2020 года, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

По версии следствия, Кузьменко участвовал в хищении денег ОАО «Метрострой» совместно с гендиректором компании Николаем Александровым и бывшим гендиректором компании «Безопасные технологии и разработки» Анатолием Болотовым. Следствие считает, что они заключили фиктивный договор на поставку щебня под видом исполнения двух госконтрактов, ущерб оценивается в 178 млн рублей. Кузьменко вину не признает.

Ранее на тот же срок Дзержинский суд арестовал Александрова и Болотова.