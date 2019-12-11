Фонд дикой природы WWF протестует против вырубки заказника в Архангельской области

Российское отделение Всемирного фонда дикой природы WWF, члены которого возмущены вырубкой деревьев в Двинско-Пинежском заказнике (Архангельская область), требует объективного расследования этих действий и восстановления части таежного леса. Для этого экозащитники направили обращение в группу компаний "Титан", которая координирует деятельность лесозаготовительных предприятий в регионе. Отмечается, что уничтожено не менее 150 га леса.

"В качестве компенсации нанесенного урона необходимо вывести из промышленного освоения дополнительный участок Двинско-Пинежской тайги площадью 1800 гектаров, примыкающий к границе заказника", - считает руководитель лесной программы российского WWF Андрей Щеголев.

Активисты считают, что необходимо срочно на государственном уровне, принять меры которые бы усилили контроль за соблюдением природоохранных законов.

Двинско-Пинежский заказник при содействии федеральных и архангельских властей создавали для спасения 300 тысяч гектаров тайги.