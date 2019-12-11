Ройзман: Россию "казнят" не за допинг, а за вранье

Политик Евгений Ройзман дал свою оценку новейшему спортивному скандалу с участием российских властей, которые из-за обвинений в подделке данных спортсменов лишили сборную возможности на крупнейших спортивных состязаниях ближайших лет выступать под государственным флагом РФ. Для него приписываемое отечественным чиновникам - правдоподобно и ужасно одновременно, а санкции - "очень жесткие и очень позорные". Официальные российские контрдоводы, согласно которым "допинг принимают все, а казнят только нас", для него несостоятельны.

"Ничего подобного, и в данном случае казнят не за допинг, а за вранье. Удар по спорту невероятный. Лично мне жаль созвездие наших молодых фигуристок, лучшие в мире откровенно, и они пролетают мимо Олимпиады в Токио. Когда сочинская Олимпиада была, жопу рвали, считали, что это будет триумфом Путина, а это обернулось позором для всей страны", - заявил Ройзман в собственном видеоблоге.

Несмотря на то, что политик находит произошедшее чудовищно несправедливым по отношению к спортсменам, по его словам, винить "мы можем только себя".

Новые претензии ВАДА связаны с подозренияит в манипуляциях базой данных Московской антидопинговой лаборатории. По версии ВАДА, из предоставленной агентству копии базы удалили сотни «предположительных негативных аналитических выводов». Россия категорически не согласна с принятым решением о невозможности для своих спортсменов играть на олимпиадах и чемпионатах мира под флагом ее страны в течение ближайших четырех лет.