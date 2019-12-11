Шамана Габышева оштрафовали за неповиновение полицейскому

Шаман Александр Габышев и два его сторонника – Алексей Брылев и Кирилл Мухтарулин – оштрафованы на тысячу рублей по ст. 19.3 КоАП (неповиновение сотруднику полиции), передает «МБХ медиа».

По словам координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова, в протокол сказано, что Габышев во время попытки вручить ему повестку вел себя вызывающе. «Тем самым [шаман] оказал неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудников полиции, вытащив меч, размахивая в сторону сотрудников полиции и при размахивании порвал форменную куртку сотруднику полиции», - пересказал Прянишников.

Сославшись на словам следователя, он сообщил о доследственной проверке по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Перед этим адвокат Ольга Тимофеева рассказала, что, по неофициальным данным, в отношении шамана возбуждено дело по этой статье. В управлении СК по Якутии эту информацию опровергли.

Габышева задержали накануне в Якутии, когда он возобновил свой поход в Москву. Перед этим силовики пришли к его сестре, чтобы вручить повестку шаману, но та отказалась принять ее, посоветовав искать Габышева самим.

Шаман с лета 2019 года шел пешком в Москву, намереваясь «изгнать Путина». Он собирается провести некий «очищающий» обряд у стен Кремля. В сентябре его уже задерживали, он находился под подпиской о невыезде по делу по ч. 1 ст. 280 УК РФ (призывы к экстремистской деятельности). В октябре амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза его невменяемым – хотя адвокаты настаивали, что эта экспертиза не дает возможности дать адекватное заключение по состоянию человека.

UPD 14:20 Габышеву снова избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде