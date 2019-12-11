Суд заслушал свидетелей по отмене выборов на УИК МО «Московская застава»

Московский районный суд провёл очередное заседание по иску об отмене выборов на избирательном участке №1290 муниципального образования «Московская застава». На заседании 11 декабря допросили пятерых свидетелей, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Иск подали экс-кандидаты в муниципальные депутаты от «Яблока» Кирилл Касимов и Дмитрий Дехканбаев. От них свидетелями выступили члены УИК №1290, которые сообщили, что подведение итогов выборов 8 сентября прошло без нарушений. В частности, член УИК с правом совещательного голоса Ксения Образцова рассказала, что во время подсчета голосов часть членов комиссии сидели за столом, а другая часть стояла позади них. Один человек зачитывал фамилии из бюллетеня, а другие делали соответствующие отметки в специальных табличках, добавила Образцова. Все бюллетени было хорошо видно, считают свидетели от истцов. По их словам, действительные бюллетени после озвучивания голосов с них складывали на стол лицевой стороной кверху.

Это подтвердила видеозапись с подсчета голосов в день выборов на избирательном участке, которую присутствующие просмотрели на заседании суда.

Представитель ИКМО заявил, что стоящим поодаль наблюдателям не могло быть видно бюллетени - их надо было поднимать в воздух и демонстрировать. Кроме этого, не составлялась «специальная таблица», заявил представитель ИКМО. При этом, он отказался уточнять, что именно это за документ.

Во время просмотра видеозаписи с пересчета голосов представитель истцов отметил, что мешок с бюллетенями принесли на пересчёт почти не закрытый. 8 сентября его упаковывали, замотав склотчем, а на видеозаписи пересчета скотчем заклеен только край мешка.

Помимо этого, судья решила привлечь к делу ещё трёх заинтересованных лиц - избравшихся депутатов округа: Кирилла Аракелова, Алексея Воробьева и Екатерину Виноградова. Из-за этого заседание перенесли на 20 декабря.

Ранее заинтересованными лицами стали другие два депутата: самовыдвиженец Павел Триполка и представитель «Единой России» Александр Шатыркин. По данным истцов, именно им было увеличено число голосов, из-за чего они смогли пройти в совет.

София Саттарова