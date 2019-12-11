ФБК получил платеж из-за границы спустя день после подачи документов в Минюст

Фонд борьбы с коррупцией получил платеж из США спустя день после того, как сдал документы в Минюст для исключения из реестра иностранных агентов, передает «МБХ медиа» со ссылкой на главу юридического отдела фонда Вячеслава Гимади.

«Мы вчера сдали документы на внеплановую проверку Минюста. После этого, на следующий день, нам попытались зачислить 100 долларов США на наш транзитный счет. Рублевый счет — это единственный счет ФБК, у нас нет счетов в другой валюте. Данный платеж нам просто не зачислен. Банк предложил нам открыть долларовый счет или не предпринимать никаких действий, и тогда деньги вернут отправителю», - рассказал Гимади.

Платеж поступил от компании Ace Trans Inc. По данным «МБХ», это – транспортная компания из Флориды, которая занимается коммерческими перевозками. Она принадлежит Александру и Татьяне Ребриковым, основана в марте 2017 года.

Минюст включил ФБК в реестр иноагентов 9 октября, после того как при проверке нашел несколько денежных переводов из США и Испании на более чем 140 тысяч рублей. Выяснилось, что 50 долларов из США отправил российский бизнесмен Юрий Маслихов. По его словам, теперь он получает «много писем с угрозами», а в интернете появились «какие-то совершенно невменяемые публикации» по поводу его «криминального прошлого».

Вторым «иностранным спонсором» оказался испанец по имени Роберто Фабио Монда Карденас. Он перевел деньги на счета ФБК в сентябре, однако к тому времени счета уже были почти месяц как заблокированы по делу об отмывании денег. Журналисты нашли Роберто Монду и поговорили с ним, однако перевод 138 тысяч рублей российской компании он объяснить не смог.

В ФБК заявили, что деньги были переведены на уже заблокированные в рамках уголовного дела счета.