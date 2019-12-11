Голунов подал в ФСБ заявление на избивших его при задержании полицейских

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов обратился в ФСБ с заявлением на избивших его при задержании полицейских, передает «Медуза».

По словам Голунова, правоохранители до сих пор утверждали, заявление об избиении не зарегистрировано, и формально они об этом не знают.

В заявлении в ФСБ Голунов просит зарегистрировать сообщение о преступлении. В том числе: подкидывании наркотиков в его личные вещи и жилище, незаконное применение насилия и спецсредств. По его мнению, действия полицейских попадают под п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

Следствие признало, что наркотики Голунову подкинули, дело о попытке сбыта наркотических веществ было закрыто, но виновные до сих пор не наказаны. Были уволены начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков, начальник управления по контролю за оборотом наркотиков Юрий Девяткин и задерживавшие Голунова полицейские, но уголовного дела за этим не последовало.

Басманный суд Москвы отклонил жалобу Голунова на бездействие СК при расследовании, при этом выяснилось, что материалы проверки по этому делу засекречены.

Оперативники пытались оспорить свое увольнение в суде, но проиграли. В начале декабря суд отклонил жалобу Максима Уметбаева: Голунов указывал, что именно он ударил его при задержании. Один из задерживавших Голунова - Акбар Сергалиев - после увольнения устроился на работу в сеть магазинов «Красное и белое» главой охраны.

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