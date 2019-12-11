Жители Московского района неприятно удивлены уничтожением более тысячи кустарников

Активисты, следящие за благоустройством Московского района, 11 декабря зафиксировали на камеру методичный и массовый снос кустарников, внешний вид которых, по их мнению, не представлял собой проблемы.

Первым в социальных сетях об этом сообщил лидер общественного движения Красимир Врански, утверждающий, что жители "в шоке" и пытаются доступными им способами помешать вырубке и выкорчевыванию. По его сведениям, речь идет о полутора тысячах кустарников на Новоизмайловском проспекте, с которыми расправляются посредством экскаваторов. Судя по официальному объявлению, в роли подрядчика выступает СПб ГУСПП "Южное".

Фотографии: Красимир Врански

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