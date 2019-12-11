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16:57

Жители Московского района неприятно удивлены уничтожением более тысячи кустарников

фото ЗакС политика Жители Московского района неприятно удивлены уничтожением более тысячи кустарников

Активисты, следящие за благоустройством Московского района, 11 декабря зафиксировали на камеру методичный и массовый снос кустарников, внешний вид которых, по их мнению, не представлял собой проблемы.

Первым в социальных сетях об этом сообщил лидер общественного движения Красимир Врански, утверждающий, что жители "в шоке" и пытаются доступными им способами помешать вырубке и выкорчевыванию. По его сведениям, речь идет о полутора тысячах кустарников на Новоизмайловском проспекте, с которыми расправляются посредством экскаваторов. Судя по официальному объявлению, в роли подрядчика выступает СПб ГУСПП "Южное".

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Фотографии: Красимир Врански


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