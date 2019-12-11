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17:15

Глава СПЧ выступил против амнистии фигурантов "московского дела"

фото ЗакС политика Глава СПЧ выступил против амнистии фигурантов "московского дела"

Глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев заявил, что он против внесения участников протестов в Москве в списки на амнистию к 75-летию Победы, передает «Интерфакс».

«Я против и высказывался публично, там приводят в пример амнистию 1993 года, что через год все участники были амнистированы, те кто был в Белом доме. Я против, потому что тогда были страшные события, фактически гражданская война была, и уравнивать те страшные события с этими неприятными в Москве летом этого года, я считаю, неправильным», - сказал Фадеев.

Он назвал «вопросом культуры» возможность отмены наказания за насилие в отношении силовиков. «Ясно, что, если бьют полицейского, то это наказание. Это непростой вопрос, говорят, очевидно, что он ничего не сделал, как же так? Это непростой вопрос и позиция у силовиков своя. Понятно, что у правозащитников другая... Надо искать баланс, который удовлетворит общество, это займет какое-то время», - считает глава СПЧ.

В августе, до своего исключения из числа членов СПЧ, идею амнистии фигурантов «московского дела» предлагал Илья Шаблинский. Тогда после протестов 27 июля и 3 августа были возбуждены дела по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Дела по этой статье в итоге были открыты, вместо них фигурантам предъявили обвинения по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Более десятка человек приговорили к колонии, в том числе, за прикосновение к шлему росгвардейца, к руке силовика, удар по шлему пластиковой бутылкой и так далее.

Фадеев сменил на посту главы СПЧ Михаила Федотова. В первом интервью после этого он, говоря о летних митингах в Москве, заявил, что «незаконные манифестации неуместны» и он «понимает реакцию властей» на них.

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