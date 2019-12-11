Глава СПЧ выступил против амнистии фигурантов "московского дела"

Глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев заявил, что он против внесения участников протестов в Москве в списки на амнистию к 75-летию Победы, передает «Интерфакс».

«Я против и высказывался публично, там приводят в пример амнистию 1993 года, что через год все участники были амнистированы, те кто был в Белом доме. Я против, потому что тогда были страшные события, фактически гражданская война была, и уравнивать те страшные события с этими неприятными в Москве летом этого года, я считаю, неправильным», - сказал Фадеев.

Он назвал «вопросом культуры» возможность отмены наказания за насилие в отношении силовиков. «Ясно, что, если бьют полицейского, то это наказание. Это непростой вопрос, говорят, очевидно, что он ничего не сделал, как же так? Это непростой вопрос и позиция у силовиков своя. Понятно, что у правозащитников другая... Надо искать баланс, который удовлетворит общество, это займет какое-то время», - считает глава СПЧ.

В августе, до своего исключения из числа членов СПЧ, идею амнистии фигурантов «московского дела» предлагал Илья Шаблинский. Тогда после протестов 27 июля и 3 августа были возбуждены дела по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Дела по этой статье в итоге были открыты, вместо них фигурантам предъявили обвинения по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Более десятка человек приговорили к колонии, в том числе, за прикосновение к шлему росгвардейца, к руке силовика, удар по шлему пластиковой бутылкой и так далее.

Фадеев сменил на посту главы СПЧ Михаила Федотова. В первом интервью после этого он, говоря о летних митингах в Москве, заявил, что «незаконные манифестации неуместны» и он «понимает реакцию властей» на них.