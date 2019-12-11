Милонов просит правительство раздать малоимущим семьям новогодние наборы

Петербургский депутат Виталий Милонов, представляющий город в Государственной думе, выступил с инициативой подарить всем российским малоимущим семьям на Новый год социальную корзину, включающую в себя главные основные атрибуты праздника. Свое предложение он отправил министру труда Максиму Топилину, о чем сообщает портал News.ru, располагающий текстом письма. Генеральная мысль депутата состоит в том, что на главных для россиян праздниках, приходящихся на зимнее время года, их менее удачливые соотечественники вынуждены экономить, а иногда им и вовсе приходится пренебрегать торжествами в любой форме.

"Государство могло бы по образцу некоторых европейских стран вручать таким семьям небольшую коробку или пакет, в котором содержался бы минимальный набор для встречи Нового года или Рождества: небольшая искусственная ель, украшения, сладости для детей и сертификат на посещение государственной елки", - пишет Милонов Топилину.

Если инициативу примут, рассудил депутат, то это станет небольшим, но вкладом в государственную политику поддержку семьи и деторождения.

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