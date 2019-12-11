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17:50

Яшин поразился уровню осведомленности Путина о движении "За права человека"

фото ЗакС политика Яшин поразился уровню осведомленности Путина о движении "За права человека"

Политик, глава одного из московских муниципальных советов Илья Яшин бурно отреагировал на встречу президента Владимира Путина с президентским же Советом по правам человека, на которой Путин осудил поведение демонстрантов минувшим летом, а также усомнился в мотивах деятельности движения Льва Пономарева "За права человека". Придрался Яшин ко фразе, в которой президент указал на неоплаченные Пономаревым коммунальные услуги и используемое им при этом здание, аренда которого оплачивается из бюджета.

"Понимаете, да? Глава огромного государства сидит с лупой и изучает деятельность пожилого правозащитника вплоть до мельчайших деталей. Человек, в распоряжении которого находится ядерная кнопка, в курсе неоплаченных коммунальных счетов в общем-то обычного московского пенсионера", - написал он в своем Facebook.

Уже одно это обстоятельство подсказывает оппозиционеру, что глава государства "в каком-то своем мире живет, странном и непонятном".

Напомним, Путин также зачно упрекнул Пономарева в том, что в вопросе присоединения Крыма тот занял проамериканскую позицию.

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