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17:54

Госдума одобрила идеи приравнять вейпы и кальяны к обычным сигаретами

фото ЗакС политика Госдума одобрила идеи приравнять вейпы и кальяны к обычным сигаретами

Госдума в первом чтении приняла законопроект, приравнивающий электронные сигареты, вейбы и кальяны к обычным табачным изделиям, передает ТАСС.

Согласно законопроекту, внесенному группой сенаторов во главе с Валерием Рязанским, на вейпы и кальяны распространят штраф в 500 – 1000  рублей за курение в запрещенных местах. При этом за курение кальяна или электронных сигарет на детской площадке штраф составит от 2 тысяч до 3 тысяч рублей.

За нарушение правил продажи электронных сигарет тоже предусмотрены штрафы. Они могут составить 2 – 3 тысячи рублей для граждан, 5 – 10 тысяч – для должностных лиц и 30 – 50 тысяч – для юридических.

Идею приравнять все виды сигарет к табачным высказал Минпромторг в 2018 году. Целью инициативы называли защиту несовешеннолетних от использования никотиносодержащей продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от курения табака.

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