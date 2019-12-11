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18:16

Навальный: Если не призывать людей на митинги, сажать все равно будут

фото ЗакС политика Навальный: Если не призывать людей на митинги, сажать все равно будут

В объемном интервью проекту "Русские норм!" политик Алексей Навальный рассказал о самой тяжелой части своей работы. Для него это - жить с пониманием, что после его призывов к выходам на улицу отправиляют отбывать реальный срок не его самого, а произвольно выбранных, ни в чем не повинных людей. То же самое он чувствовал и во времена "болотного дела", когда власть, по его мнению, применяла абсолютно ту же, подлую, с его точки зрения, тактику. Но это не только особенность нынешнего режима, подчеркивает основатель Фонда борьбы с коррупцией.

"Это продолжается не годами, это продолжается сотнями лет, это в принципе базовая стратегия, которой придерживаются все авторитарные лидеры. Если не делать ничего, то сажать все равно будут каких-то случайных людей. Просто режим сжирает людей, он будет продолжать сжирать людей все равно, и, оттого что мы будем оставаться дома, мы не сделаем лучше, мы сделаем хуже в перспективе двух лет", - уверен Навальный.

По его словам, у его, его команды и его сторонников остаются вера и понимание - "это правильно делать", "за себя и за свою страну". В его представлении, неразрешимая дилемма сегодня такова: либо выходить на улицу и подвергать себя риску, либо будущего нет с полной гарантией никакого. Он также попросил заметить, что сажает людей в тюрьму все-таки не он, а ожесточившаяся власть.

Отметим, что по результатам летних столичных протестов в той или иной форме ограничили свободу 24 участникам акций. Обобщенно их принято называть фигурантами "московского дела".

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