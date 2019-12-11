Суд отправил бывшего топ-менеджера "Росгеологии" Горринга в колонию на 3,5 года

Бывший первый заместитель директора «Росгеологии» Руслан Горринг приговорен к 3,5 годам колонии, передает РИА «Новости».

235-й гарнизонный военный суд признал экс-чиновника виновным в особо крупном мошенничестве. Дело слушалось в особом порядке, поскольку Горринг признал свою вину.

Горринг в последнем слове заявил, что «осознал ошибку» и «не собирался прятаться». По его словам, на момент совершения преступления он «был молод», а сейчас хочет вернуться к своей семье, особенно к детям.

Горринга, который ранее носил фамилию Ганижев, обвиняли в получении взятки в 19 млн рублей. Он был доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Подмосковья Александра Газейкина. Последний уже отбывает срок.

Из «Росгеологии» Горринг был уволен в январе из-за скандала со стримом во время игры. Он нецензурно ругался, хвастался интимными связями с подчиненными, постоянно подчеркивал свой высокий статус и угрожал собеседникам. После скандала свой пост покинул и глава «Росгеологии» Роман Панов.