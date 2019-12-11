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18:44

Путин торопит министерства с разработкой программы патриотического воспитания

фото ЗакС политика Путин торопит министерства с разработкой программы патриотического воспитания

Выступая перед членами организационного комитета "Победа", глава государства Владимир Путин выразил обеспокоенность тем, что, по его сведениям, задерживается подготовка новой программы патриотического воспитания в виде цельного документа. Он призвал ответственных членов правительства поторопиться с порученной им задачей. Об этом пишет РИА "Новости".

Прививание патриотического воспитания, по его словам, должно работать на усиление "проверенных базовых ценностей".

На этой же встрече Путин постановил, что при праздновании 75-летия победы над гитлеровской Германией организаторы должны исключить "формальный, равнодушный подход".

Оргкомитет "Победа" - это совещательный орган при президенте, учрежденный, если верить официальному сайту Кремля, "в целях проведения единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан Российской Федерации и в отношении ветеранов".

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