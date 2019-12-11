Суд отказался отменять итоги выборов на УИКах МО "Екатерингофский"

Ленинский районный суд решил не отменять выборы на избирательных участках №59 и №60, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Иски об отмене выборов к УИКам и ИКМО «Екатерингофский» подали кандидаты Ярослав Путров и Александр Шуршев вместе с членом УИК №60 Еленой Яниной. По ее словам, подсчёт голосов по муниципальным выборам на ее участке был прерван: бюллетени якобы увезли в отделение полиции. После возобновления подсчета бумаги сильно отличались от предыдущих, сообщила Янина.

Ее позицию поддержал представитель Шуршева Михаил Уваров. Он напомнил, что в акте о передачи бюллетеней полиции указана причина - «перерыв в заседании по подсчету голосов по выборам муниципальных депутатов». При этом представитель ТИК №1 все же настаивал на том, что непрерывность была соблюдена. По его словам, подсчёта утром 9 сентября не было: бумаги просто сортировали.

Также Уваров ходатайствовал о пересмотре части видеозаписи: на прошлом заседании свидетельница-секретарь УИК сообщила, что акт о передаче бюллетеней составили в 8:45 часов. Этого на видеозаписи с участка нет, пояснил представитель Шуршева. Судья согласился посмотреть видео. Во время его просмотра Янина рассказала, что секретарь и председатель пришли после 9:00 часов.

По словам истцов, на участке №59 председатель прятала от всех бюллетени. Это доказывает видеозапись, уточнил представитель Шуршева.

Прокурор решила, что иски удовлетворять не надо. Судья вынес аналогичное решение.

София Саттарова

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