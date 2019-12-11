ЗакС в ожидании ангела

В среду, 11 декабря, за три дня до 25-летнего юбилея петербургского парламента Вячеслав Макаров провел пресс-конференцию, на которой рассказал, что он обычный, равный всем остальным депутат, а председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко – ангел-хранитель авторитета Законодательного собрания. ЗакС в тот же день обсуждал судьбу завода «Игристые вина» и урановых «хвостов», которые снова везут в Петербург.

О готовящемся к скорому отправлению из Гронау поезду, груженому новой партией «урановых» хвостов для России, Гринпис сообщил во вторник вечером, как раз накануне заседания Законодательного собрания. Как и первая партия отходов, вторая отправится на восток морем через петербургский порт. При городском парламенте уже собрана рабочая группа по этому вопросу, но несколько депутатов уверены, что этого недостаточно. Восемь представителей оппозиционных фракций в первые минуты пленарного заседания поставили свои подписи под обращением к президенту Владимиру Путину с просьбой принять меры, чтобы обедненный гексафторид урана на территории Петербурга больше не разгружали.

Инициировавший обращение лидер парламентской фракции «Яблока» Борис Вишневский позже заявил о проблеме с трибуны. Он напомнил, что когда в город приезжал сам Путин, сухогруз с урановыми «хвостами» не пускали в порт, пока лидер нации не отправится назад в Москву.

- Может быть, ФСО лучше в этих вопросах разбирается, чем многие специалисты, - поддержал коллегу беспартийный депутат Максим Резник, намекнув, что городские власти и «Росатом» заверяли общественность в безопасности транспортировки «хвостов».

Резник снова высказался и по вопросу политзаключенных. Он спросил у вступившей в должность мирового судьи Любови Тришиной и кандидатки в квалификационную коллегию судей Татьяны Москаленко, существуют ли в России политические репрессии. Обе уверенно и сухо ответили, что нет. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров добавил в их ответы эмоций:

- Максим Львович, вы слышали, как вчера президент ответил красиво? Все четко. А видео эти видели? Сначала стаканчик, потом бутылка, потом стеклянная бутылка, потом камни. А видели, где подготовочку-то проходили? Есть такая страна за океаном. Подготовочки-то видели как проходили?

Если Резнику Макаров отвечал, улыбаясь, то Вишневский через несколько минут смог вывести спикера из себя. «Яблочник» возмутился тем, что на торжественное заседание Заксобрания в честь 25-летия городского парламента не пригласили бывших депутатов. Их оппозиционер назвал своими великими предшественниками.

- Как когда-то говорил Мартин Лютер Кинг, I have a dream. У меня есть мечта, чтобы наше Законодательное собрание было больше похоже на то, первого созыва, которое спорило с городской администрацией, которое преодолевало вето мэра, которое настояло на принятии Устава, по которому мы живем до сих пор, - заявил с трибуны Вишневский.

На цитаты Мартина Лютера Кинга Макаров ответил воспоминаниями о ЛГБТ-флагах, которые выставляли на своих столах два избранных муниципальных депутата от «Яблока». Далее спикер ЗакСа упрекнул Вишневского, что тот критикует, ни за что не отвечая, в то время как сотрудники Мариинского дворца готовили торжественное заседание целый год.

- Может быть, напомнить, что было с Мариинским дворцом и во что его превратили? – поинтересовался Макаров.

Из его эмоциональной речи также стало понятно, что депутатов прошлых созывов не стали приглашать, так как в Большом зале Мариинского дворца места для всех может не хватить.

Позже в ходе пресс-конференции Макарова, состоявшейся в перерыве заседания, было объявлено, что место нашлось высокопоставленным гостям из Москвы. Спикер назвал имя только одного из них – председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

За свою получасовую пресс-конференцию Макаров вспомнил о ней трижды, назвав «ангелом-хранителем авторитета Законодательного собрания», а годы ее губернаторства – «золотым веком» Петербурга. Отметил спикер и деятельность Матвиенко в Совфеде:

- Она сделала так, что наиболее лучшие модели законов, со своей спецификой, которые принимались региональными парламентами, становятся достоянием всех.

Экс-губернатора Георгия Полтавченко и действующего главу города Александр Беглов Макаров хвалил без такого рвения, но все же несколько раз подчеркнул, что со Смольным не воюет и уважает обоих.

О самом себе председатель городского парламента тоже не забыл, скромно отметив, что он простой депутат:

- Я не командую депутатами. Считаю себя равным среди всех. Председатель парламента не стал барином, помещиком, высокомерным.

Тем не менее, других депутатов он также успел назвать своей «опорой».

Горячее обсуждение в парламенте вызвал проект федерального закона о виноградорстве и виноделии, разработанный группой депутатов Госдумы, в которую вошли, в том числе, руководитель думской фракции единороссов Сергей Неверов и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Комитет по законодательству (КПЗ) петербургского парламента предложил исключить из этого документа пункт, запрещающий использовать при производстве вина, крепленого вина или игристого вина импортированные в Россию виноград, вино и виноградное сусло.

Председатель комитета Денис Четырбок заявил, что городские депутаты действуют в интересах одного из старейших петербургских заводов «Игристые вина». Генеральный директор «Игристых вин» Юрий Дудко несколькими днями ранее выступил на заседании комитета и просил у парламентариев поддержки. Позицию Четырбока с трибуны разделили члены КПЗ Алексей Цивилёв и Александр Рассудов.

Раскритиковал поправку только лидер фракции «Справедливой России» Алексей Ковалёв. По его мнению, петербургская инициатива разработана в интересах определенных лоббистов и может дискредитировать городское Заксобрание.

Ковалёв заявил, что думская инициатива нужна, так как она запрещает называть вином виносодержащие напитки, в том числе изготовленные на основе привезенного из-за границы сырья. Не понравившийся гендиректору «Игристых вин» пункт он предложил не исключать, но исправить так, чтобы в Россию для производства вина можно было ввозить виноград.

Депутаты, тем не менее, приняли поправку в том виде, в котором им предложили. Причем сразу в целом – времени ждать нет, второе чтение думского законопроекта намечено на 18 декабря. В этот же день состоится последнее заседание петербургского парламента в 2019 году. Встречу 25 декабря фактически отменили, а юридически перенесли на 14 декабря, когда ЗакС проведет торжественное заседание в честь своего юбилея.

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