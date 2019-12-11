На главных петербургских мостах установили и включили новогоднюю подсветку

На 17 петербургских мостах через главные реки появились праздничные новогодние гирлянды из светильников, подключенные к сети, о чем говорится на сайте государственного заказчика работ, ГБУ "Ленсвет".

"При свете праздничных гирлянд засверкали большие и малые мосты, в числе которых Дворцовый, Троицкий, Володарский, Биржевой, Первый Инженерный, Первый Садовый", - говорится в сообщении.

Специалисты обещают, что башня бывшей Городской думы, елки на Казанской и Дворцовой площадях будут гореть круглосуточно.

Отметим, что применительно к праздничному оформлению нынешние новогодние каникулы, согласно уверениям Смольного, на этот раз пройдут особенно: чиновники пообещали впервые украсить новые и наиболее отдаленные районы, такие, например, как Парнас и Шушары. Володарский мост тоже подсветили впервые.