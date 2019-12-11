К Шестуну перестали пускать общественных наблюдателей

К арестованному полтора года назад по делу о крупном мошенничестве экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну перестали пускать журналистов и правозащитников, о чем ЗАКС.Ру сообщила его супруга Юлия Шестун.

Учитывая то, что с 25 ноября Шестун держит сухую голодовку, и он сам, и его семья, и не допущенные к нему в СИЗО граждане находят такое положение дел по меньшей мере несправедливым и негуманным. Семья сообщает также, что в планы сотрудников ФСИН не входит кормить бывшего чиновника насильным способом.

Формально членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы 11 декабря отказали в посещении Шестуна под предлогом, что они могут занести в изолятор вирусы, которые способны будут подорвать его и без того ослабленный иммунитет. Пускать перестали даже адвокатов и жену, что член столичной ОНК Марина Литвинович назвала незаконным действием.

Источники ЗАКС.Ру докладывают, что 28 ноября масса тела фигуранта скандального уголовного дела составляла 66 кг, а 10 декабря стала насчитывать 64 кг.

Считающий себя оговоренным силовиками политзаключенным и занимающий бескомпромиссную позицию, Шестун, пока оставаясь в сознании, продолжает заявлять о готовности идти в своем протесте до самого конца. Под стражей ему суждено остаться как минимум до середины марта.