18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

9:53

Минеры вновь "атаковали" суды и метро Петербурга

фото ЗакС политика Минеры вновь "атаковали" суды и метро Петербурга

И снова анонимные граждане шлют угрозы петербургским судам, вдобавок сообщая о якобы заминированных станциях городской подземки.

Как пишет пресс-служба судебных ведомств Северной столицы, на данный момент эвакуируются Куйбышевский, Смольнинский,  Сестрорецкий суды, а вот Петродворцовый уже вернулся к работе.

Кроме того, авторы угрожающего электронного послания известили о якобы заложенных бомбах в метро - в станциях от А до К в алфавитном порядке.

Добавим, в течение всей прошлой недели ни одна из многочисленных ежедневных угроз не подтвердилась.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
11:16 Россия "зеркально" объявила персонами нон грата двух немецких дипломатов

10:56 Беглов и Макаров поздравили жителей "правовой столицы страны" с Днем Конституции

10:31 Навальный и Чичваркин повидались в Лондоне и обсудили финансирование ФБК

10:05 В ХХС прощаются с Юрием Лужковым

9:53 Минеры вновь "атаковали" суды и метро Петербурга

9:27 В Совфеде поддержали идею наказывать чиновников за оскорбление граждан

11 декабря, 20:57 К Шестуну перестали пускать общественных наблюдателей

11 декабря, 20:13 С учетом санкций Матвиенко видит смысл в проведении "внутренней Олимпиады"

11 декабря, 19:42 На главных петербургских мостах установили и включили новогоднюю подсветку

11 декабря, 19:28 Loketski посвятил свою новую работу Дню Конституции

11 декабря, 19:10 Спикер Мосгордумы снова выругался в адрес коллег при включенном микрофоне

11 декабря, 18:53 Суд отказался отменять итоги выборов на УИКах МО "Екатерингофский"

11 декабря, 18:44 Путин торопит министерства с разработкой программы патриотического воспитания

11 декабря, 18:39 ЗакС в ожидании ангела

11 декабря, 18:32 Суд отправил бывшего топ-менеджера "Росгеологии" Горринга в колонию на 3,5 года

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru