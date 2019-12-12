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10:05

В ХХС прощаются с Юрием Лужковым

фото ЗакС политика В ХХС прощаются с Юрием Лужковым

В столичном Храме Христа Спасителя служат панихиду по экс-мэру Москвы Юрию Лужкову. В зале собралось множество как бывших, так и нынешних чиновников.

Супруга усопшего Елена Батурина с дочерьми возложили цветы к гробу бывшего управленца.

Вести церемониал будет лично патриарх Кирилл. Тело захоронят на Новодевичьем кладбище.

Напомним, 83-летний Юрий Лужков скончался 10 декабря в одной из немецких клиник, где ему проводили операцию на сердце. Соболезнования выразили президент Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Петербурга Александр Беглов, и многие другие не менее именитые россияне.

 

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