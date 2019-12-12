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11:16

Россия "зеркально" объявила персонами нон грата двух немецких дипломатов

фото ЗакС политика Россия "зеркально" объявила персонами нон грата двух немецких дипломатов

Министерство иностранных дел России приняло решение депортировать двух немецких дипломатов в ответ на аналогичное действие со стороны Германии, информирует РИА "Новости", ссылаясь на МИД.

Ранее ФРГ объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине: данная мера была приняла в связи с отказом российского дипведомства оказывать помощь в раскрытии убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Немецкие власти полагают, что к его смерти может быть причастен россиянин Вадим Красиков, который якобы работает на спецслужбы РФ: на протяжении долгого времени он находился в розыске в базе МВД и Интерпола, однако позднее информация о нем исчезла.

Некоторое время назад Владимир Путин заявил, что убитый, по его сведениям, причастен к некоему теракту. К какому - президент не уточнил.

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