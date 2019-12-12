Митинг мужчин за закон о домашнем насилии может переехать в парк Екатерингоф

Смольный отказался согласовывать проведение на площади Ленина митинга «Мужчины за закон о домашнем насилии», сообщил ЗАКС.Ру организатор акции, правозащитник Кирилл Федоров.

Акция планировалась 21 декабря в 13-00. Однако представители комитета по вопросам законности заявили уведомителям, что в это время на площади у Финляндского вокзала состоится культурно-массовое мероприятие «Мы выбираем творчество», организатором которого выступает подростково-молодежный центр «Калининский».

Судя по информации сайта ПМЦ «Калининский», фестиваль с таким названием примерно в то же время проводился на площади Ленина и год назад.

По словам Федорова, организаторы митинга согласились на предложение Смольного провести его в парке «Екатерингоф» и подали новую заявку в комитет. Начать акцию планируется в 14-00.

Напомним, организаторы митинга планируют публично заявить, что поддерживают законопроектом о профилактике домашнего насилия и не согласны с тем, что эта инициатива направлена против мужчин.

Отметим, что Совет Федерации принимает поправки в опубликованную им версию проекта закона до 15 декабря. Ранее этот документ раскритиковали некоторые его авторы, посчитавшие, что в представленную версию документа были внесены слишком существенные изменения, в частности, были исключены определения видов насилия, что дало повод противникам инициативы критиковать ее за расплывчатость формулировок.