Муниципалы Лисьего Носа утвердили бюджет, несмотря на сорванные публичные слушания

Муниципальный совет Лисьего Носа вечером 11 декабря утвердил в окончательном, третьем чтении местный бюджет. Об этом в соцсетях сообщили мундепы и местные активисты.

Житель поселка Михаил Белязо написал в группе «Наш выбор – Лисий Нос», что на заседании совета был подписан подготовленный заместителем главы муниципалитета Ильи Иванченко протокол об успешно прошедших накануне публичных слушаниях. Другая жительница Мария Забровская уточнила, что ранее на заседании планировалось назначить дату новых публичных слушаний, однако в повестку внесли изменение, решив сразу утвердить бюджет.

Публичные слушания должны были состояться 9 декабря. Однако в самом начале встречи муж Забровской Михаил заявил, что у муниципалитета нет документов, которые бы регламентировали порядок их проведения. По его словам, в принятом муниципальном совете положении о проведении публичных слушаний не указано, как должны выбираться председательствующий собрания и счетная комиссия. Его позицию поддержал помощник депутата Заксобрания Елены Раховой Александр Павлий, который тоже проживает в Лисьем Носу. Большинство присутствовавших – 37 из 52 человек – проголосовали за отложение слушаний до утверждения всех необходимых для принятия бюджета нормативно-правовых актов.

Проголосовавшие за бюджет мундепы изложили свою позицию в сообществе «ВКонтакте» «Лисий Нос – официальная группа».

«Что такое публичные слушания по бюджету? Это не референдум, где граждане голосуют за или против. Это возможность обсудить бюджет и внести свои предложения и пожелания.

Были ли обеспечены права граждан на получение информации со стороны муниципального совета? Однозначно - да! Проект решения о бюджете опубликован и на официальном сайте, и в официальной газете… Однако не малая часть пришедших со своими насущными проблемами и желанием разобраться в бюджете не смогли, вероятно, по прихоти отдельных активистов, вдруг назначивших себя ведущими мероприятия, вопреки нормам этики и вопреки регламенту публичных слушаний, «признавая незаконными» вполне законные действующие нормативно-правовые акты муниципального совета, лишили права на информацию своих же соседей, земляков!» - написали депутаты Дмитрий Чайкин, Илья Иванченко, Екатерина Михалева и Станислав Куделин.

Михалева также назвала выступивших против принятия бюджета активистов «манипуляторами».

Протокол о состоявшихся публичных слушаниях отказался подписывать только «яблочник» Иван Хархордин. В своем особом мнении он указал, что считает требования о переносе слушаний, обоснованными «не только на основаниях, приведенных местными жителями, а также по причинам неготовности проекта бюджета МО поселок Лисий Нос (отсутствие адресных программ) и нарушениях законодательства РФ при его внесении в МС МО поселок Лисий Нос».