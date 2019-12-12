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12:54

Профессор Соловей: Я бы хохотал от невежества Путина на встрече с СПЧ, если бы не его статус

фото ЗакС политика Профессор Соловей: Я бы хохотал от невежества Путина на встрече с СПЧ, если бы не его статус

Политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей рассказал о том, что испытал чувство сильнейшей тоски, глядя на то, как президент Владимир Путин общается с членами Совета по правам человека. Все два часа разговора "под камеры", по его признанию, он выдержать не смог. Впрочем, все было бы иначе, если бы Путин играл несколько меньшую социальную роль, подчеркнул ученый.

"Если бы это было выступление рядового гражданина, я бы гомерически хохотал от его потрясающего невежества, отсутствия чувства юмора и паранойи. <...>  Несчастный Пономарев, японские агенты... Почему он вообще что-то обсуждает?", - развел руками профессор, сидя в студии радиостанции "Эхо Москвы", добавив, что столкнулся, глядя на это, со все более усугубляющимся профессиональным недугом советского "спецслужбиста".

Сентенцию Путина о кинутом пластиковом стаканчике в сторону вооруженных росгвардейцев, который может перерасти во что-то большее, чем просто стаканчик, напомнило Соловью старинную пропагандистскую рифму: "сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст".

"К великому сожалению нашей страны – в головах тех людей, которые правят, это все живо. И более того, они пытаются реанимировать. И это ужасно", - заключил Соловей.

На встрече с членами СПЧ наиболее актуальные и острые вопросы Путину задавал петербургский режиссер Александр Сокуров. Некоторые из них не встретили понимающей реакции, вызвав тотальное отрицание, а другие не встретили и вовсе никакой реакции.

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