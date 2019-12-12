Петербургскому болельщику дали 3 года условно за удар омоновца на матче "Зенита"

Петроградский райсуд приговорил футбольного болельщика Георгия Воеводина к 3 годам условно за то, что во время массовой драки на матче "Зенита" 3 августа он ударил омоновца по лицу, информирует объединенная пресс-служба судебных ведомств города.

Как говорится в постановлении суда, Воеводин, будучи нетрезвым, напал на силовика, после чего тот упал на землю и ударился головой. Следователи считают, что омоновцу был причинен вред средней тяжести. Позднее СМИ писали, что у правоохранителя диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом костей лицевого отдела черепа.

Воеводин вину в инкриминируемом ему деянии (ч. 2 ст. 318 УК) признал.

В ноябре еще один участник потасовки 3 августа Артур Данилов получил 2 года колонии за причинение вреда силовику.