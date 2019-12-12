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13:15

"Мемориал" вновь оштрафовали: сумма "санкций" превысила 2,5 млн рублей

фото ЗакС политика "Мемориал" вновь оштрафовали: сумма "санкций" превысила 2,5 млн рублей

Тверской суд Москвы вновь оштрафовал правозащитный центр "Мемориал" на 300 тысяч рублей согласно закону об НКО-иноагентах, информирует "МБХ медиа". На данный момент общая сумма "санкций" достигла 2,6 млн рублей.

На сей раз Роскомнадзор составил административный протокол на организацию ввиду отсутствия соответствующей маркировки в Twitter. Представители "Мемориала" заявили, что в 2016 году Минюст не увидел в этом правонарушения и с тех пор ни разу не призывал указать данный ярлык в соцсети. Сейчас в твиттере ПЦ маркировка "иноагент" имеется, поэтому основания штрафовать его нет.

В свою очередь представитель интернет-регулятора сообщил, что наличие или отсутствие ярлыка проверяет само ведомство, а не Минюст.

Всего на центр составлено 28 протоколов, из которых рассмотрено лишь 12.

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