Фигуранта дела об угрозах судье отправили на психиатрическую экспертизу

Столичный Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил на принудительное прохождение психиатрической экспертизы жителя Воронежа Михаила Квасова, который является фигурантом дела об угрозах московскому судье Станиславу Минину, передает "МБХ медиа".

Минин, напомним, выносил приговор участнику уголовного разбирательства о "массовых беспорядках" Константину Котову, который получил 4 года колонии по "дадинской" статье (ст. 212.1 УК).

Квасову инкриминируют ч. 1 ст. 296 УК (Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия). Мужчина оставил угрожающее судье послание на просторах Instagram.

На прошлой неделе у Квасова дома, а также в квартире его родителей, прошли обыски, в ходе которых была изъята техника.

Ранее по делу об угрозах столичным судьям, ведущим "московское дело", были арестованы Евгений Ерзунов и Алексей Вересов. Последнего обвиняют в призывах к экстремизму. Еще одного фигуранта, Сергея Половца, отпустили под подписку о невыезде: ему тоже инкриминируют ч. 1 ст. 296 УК.

Недовольство пользователей соцсетей и, в частности, участников разбирательства вызвало решение служителя Фемиды Алексея Криворучко отправить экс-фигуранта "московского дела", актера Павла Устинова за решетку. Позднее мужчине изменили приговор, назначив условный срок.