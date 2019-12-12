Союзничающая с Навальным депутат Мосгордумы Шувалова вышла из столичного отделения КПРФ

Депутат столичного парламента Елена Шувалова, избравшаяся 8 сентября от КПРФ, заявила о своем выходе из регионального отделения партии в знак протеста, пишет "Коммерсант". Поводом для этого женщина назвала скандал конца ноября, когда ей не удалось провести несистемных оппозиционеров во главе с Алексеем Навальным в зал заседаний. Тогда она планировала провести круглый стол, посвященный летним несанкционированным акциям протеста, приведшим к тысячам задержаний и десяткам уголовных дел против рядовых москвичей, однако глава фракции Николай Зубрилин запретил это делать и впоследствии строго осудил волюнтаристские, с его точки зрения, действия женщины.

Коллега Шуваловой по Мосгордуме Екатерина Енгалычева сообщила изданию, что та сейчас ищет, "к какому региону прикрепиться". О полном выходе из КПРФ речи не идет.

Напомним, что в результате неудавшегося визита "навальнистов" в законодательный орган дело ограничилось "посиделками" в кабинете Шуваловой. Дверь в кабинет в этот день сумел сломать провокатор, достаточно агрессивно осаждавший Навального вопросами о Кавказе.