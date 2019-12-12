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14:05

Осужденный на 5 лет за твит про детей силовиков блогер Синица подал жалобу в ЕСПЧ

фото ЗакС политика Осужденный на 5 лет за твит про детей силовиков блогер Синица подал жалобу в ЕСПЧ

Блогер Владислав Синица, не так давно получивший 5 лет колонии по уголовному делу о возбуждении ненависти и вражды из-за комментария в Twitter, подал жалобу в Европейский суд по правам человека, уведомил у себя в Telegram глава "Агоры" Павел Чиков.

Синица пожаловался, что суды не принимали к сведению его показания, отдавая "предпочтение" лишь позиции обвинения. Кроме того, заявление главы Росгвардии Виктора Золотова о том, что приговор, вынесенный блогеру, слишком мягок, нарушило презумпцию его невиновности.

Слова Синицы, невзирая на их грубый посыл, не следует рассматривать как подстрекательство к насилию или его оправдание. Воспринимать их надо, скорее, как критику госстроя и поощрения насилия по отношению к мирным демонстрантам. 5-летний срок - чрезмерная санкция, которая не должна применяться в современном демократическом обществе.

Напомним, 30-летнего мужчину отправили в тюрьму за твит, в котором он допустил возможность народной мести росгвардейцам и их семьям за то, что людей на митингах постоянно избивают и задерживают без каких-либо весомых на то оснований.

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