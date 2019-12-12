У дверей АП члены "Левого фронта" потребовали национализации природных ресурсов

Участники движения "Левый фронт" провели акцию у здания президентской администрации в Москве, на которой при помощи плакатов потребовали от власти национализировать природные богатства страны. Сделать, по их мнению, это нужно, изменив содержание основного закона, и именно поэтому акция прошла 12 декабря, в день Конституции. За одиночными пикетами полиция наблюдала безучастно.

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов держался поодаль и никаких плакатов в руки не брал, поскольку, ввиду своей прошлой судимости, он ограничен в своем праве на посещение публичных мероприятий политического характера.

Завершив мероприятие, активисты передали в приемную администрации обращение.

"Государственные сырьевые компании по факту работают по своим законам, выведены из-под парламентского и правительственного контроля и зачастую просто разбазаривают народное богатство. Отсюда все эти космические зарплаты, бонусы, показная роскошь топ-менеджеров за счет государства", - гласит фрагмент текста.

Фотографии: Facebook Сергея Удальцова

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