Благодаря Госдуме в аэропорты вернутся курилки

Депутаты нижней палаты федерального собрания окончательно одобрили законопроект о возвращении комнат для курения в аэропорты, информирует РИА "Новости".

Курилки будут обустроены в зонах для уже зарегистрированных и прошедших предполетный досмотр пассажиров, а также в транзитных зонах.

Комнаты обязательно должны быть изолированы и оснащены вытяжками.

Напомним, впервые обозначенная инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы еще в 2017 году. Автором законопроекта является единоросс Сергей Боярский.

Курилки из аэропортов убрали после введения антитабачного закона в 2013 году. Тогда курить запретили в учреждениях образования, здравоохранения, культуры и спорта, в помещениях органов госвласти, по делам молодежи, на рабочих местах, на городском и пригородном транспорте, в метро, на вокзалах, в аэропортах, в лифтах и на лестничных клетках, детских площадках, на автозаправках, на автобусных остановках.

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