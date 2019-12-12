Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал

14:53

Мундеп Грудин оспорил призыв в армию в суде

фото ЗакС политика Мундеп Грудин оспорил призыв в армию в суде

Призывная комиссия обязала муниципального депутата МО «Правобережный» Федора Грудина явиться 18 декабря для прохождения службы в армии. Об этом мундеп сообщил ЗАКС.Ру 12 декабря.

Грудин рассказал, что призывная комиссия приняла свое решение без голосования. Также на заседании не было председателя, добавил мундеп. На основании этого и наличия заболевания Грудин подал иск в Невский районный суд. Он уточнил, что оспаривает решение призывной комиссии. По словам муниципального депутата, на время судебного разбирательства его призыв приостанавливается (п.7 ст. 28 ФЗ). Также Грудин оспаривает штраф в 500 рублей за неявку в военкомат. 

- Якобы неявка без уважительной причины 13 ноября. Я заранее предупредил [что не приду], указал уважительную причину и явился 20 ноября, через неделю, - пояснил мундеп.

Напомним, Грудин получил повестку в военкомат на заседании муниципального совета 5 декабря. Бумагу мундепу вручил лично военный комиссар Невского района Сергей Яковлев. Вместе с ним к началу заседания приехал депутат Законодательного собрания от «Единой России» Игорь Высоцкий, заявил Грудин. Сам Высоцкий сообщил, что просто решил посетить совещание муниципальных депутатов, на что имеет полное право. 

Грудин связывает скорый призыв с прошедшей кампанией по мунвыборам – он опубликовал  информацию о том, что Высоцкий якобы на муниципальном мероприятии агитировал за кандидатов от «Единой России». Мундеп напомнил, что он лишится мандата, в случае призыва в армию. Тогда большинство в муниципальном совете МО «Правобережный» получат представителя «Единой России».

Он согласен уйти в армию, если свои депутатские полномочия в горпарламенте сложит Высоцкий. По мнению депутата ЗакСа, мундеп уклоняется от службы в армии, обвиняя во всем «Единую Россию». Это не освобождает Грудина от воинской обязанности, считает Высоцкий.

«С этой точки зрения – все понятно. НО это не освобождает молодого человека призывного возраста годного к службе от воинской обязанности, а уклонение влечет уголовную ответственность. Надеюсь, что комиссариат и правоохранительные органы внимательно изучат высказывания и биографию депутата – призывника, и служба в ВС РФ пойдет ему только на пользу», - написал парламентарий «ВКонтакте». 

За Грудина вступился координатор «Объединенных демократов» и ответственный секретарь Ассоциации независимых муниципальных депутатов Петербурга Андрей Пивоваров. Он также считает, что военкомат заинтересовался мундепом из-за его критики Высоцкого. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
16:17 Сын погибшего в СИЗО бизнесмена Пшеничного подозревается в хищении 368 млн рублей

15:55 Судимый за хищения экс-замглавы Эрмитажа возглавил дирекцию Минкультуры

15:50 ЗакС Петербурга закупает очередную партию часов за полмиллиона рублей

15:38 Активисты вышли отстоять сохранность "Сада на Неве" к приемной президента

15:25 Думские эсеры предложили серьезно пересмотреть наполнение потребительской корзины

14:55 Муниципал: Проигравшая суд по отмене выборов в МО "Смольнинское" экс-помощница Милонова не желает платить судебные издержки

14:53 Муниципал: Мундеп Грудин оспорил призыв в армию в суде

14:21 Благодаря Госдуме в аэропорты вернутся курилки

14:20 У дверей АП члены "Левого фронта" потребовали национализации природных ресурсов

14:05 Осужденный на 5 лет за твит про детей силовиков блогер Синица подал жалобу в ЕСПЧ

13:53 Союзничающая с Навальным депутат Мосгордумы Шувалова вышла из столичного отделения КПРФ

13:38 Фигуранта дела об угрозах судье отправили на психиатрическую экспертизу

13:26 В Центральном районе расчищают пустырь, одновременно складируя новый мусор

13:15 "Мемориал" вновь оштрафовали: сумма "санкций" превысила 2,5 млн рублей

13:04 Муниципал: Депутаты МО «Смольнинское» подготовили законопроект о снижении мунфильтра

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru