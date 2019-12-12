Проигравшая суд по отмене выборов в МО "Смольнинское" экс-помощница Милонова не желает платить судебные издержки

Дочь главы местной администрации МО «Смольнинское», экс-помощница депутата Виталия Милонова Анастасия Колб, проигравшая суд по отмене выборов на одном из участков обозначенного муниципалитета, просит признать её малоимущей и освободить от выплаты судебных издержек, которые она должна мундепу Диане Серой, пишет "Фонтанка".

Постфактум процесса девушка осталась должна Серой 25 тысяч рублей.

Колб считает, что Серая участвовала в деле не на стороне, в пользу которой было вынесено решение. В качестве доказательства своей правоты она заявила, что ответчик в лице ИКМО "Смольнинское" в суде поддержал требования истца. Колб утверждала, что стратегия "Умное голосование" Алексея Навального - это инструмент манипуляции над электоратом. В итоге суд к доводам девушки не прислушался и отменять итоги голосования на 239 участке не стал. ЗАКС.Ру подробно освещал данный процесс.

В возражениях Колб известила, что состоит в неком "идеологическом" конфликте с представителем Серой Марией Малышевой. Возложенные на неё судебные издержки девушка считает "санкциями", которые связаны исключительно с её непримиримой позицией.

Как говорится в тексте возражений, нигде не работающая Колб собственных доходов не имеет, поэтому её следует счесть малоимущей. С соответствующим заявлением она даже обратилась в центр соцзащиты Невского района, однако там ей выдали лишь справку об отсутствии денежной прибыли.

На то, чтобы оспорить решение суда о взыскании издержек, заинтересованным сторонам дано 15 дней.

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