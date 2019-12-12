ЗакС Петербурга закупает очередную партию часов за полмиллиона рублей

Законодательное собрание Петербурга проводит традиционную закупку настольных часов. Предполагается, что эти сувениры представители парламента будут дарить на протокольных мероприятиях. Максимальная цена очередной партии часов - 496 тысяч рублей.

В общей сложности ЗакСу требуется 55 тикающих сувениров пяти разных типов. Самыми дорогими, согласно техзаданию, являются настольные часы с боем "Аврора" - 12,5 тысяч рублей за штуку. Их заказывают в количестве 5 штук. Остальные модели стоят не дороже 10 тысяч рублей.

В 2019 году это уже третья закупка часов для протокольных мероприятий ЗакСа. В мае парламент приобрел каменные настольные часы за 495,5 тысяч рублей. В марте - наручные часы за 496,6 тысяч рублей.

В 2018 году Законодательное собрание потратило на сувенирные часы около 2 млн рублей. Заказывались в том числе и такие же настольные часы, что и в декабре нынешнего года.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.