Судимый за хищения экс-замглавы Эрмитажа возглавил дирекцию Минкультуры Ранее судимый за хищения в статусе заместителя директора Эрмитажа Михаил Новиков получил должность и.о. руководителя Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта, пишет "Интерфакс". Таким образом, он сменил работавшего до сегодняшнего дня на этом месте Николая Циганова. Напомним, что решением суда летом прошлого года Новиков получил 2,5 года условного срока. На суде утверждалось, что причиненный государству ущерб он полностью возместил. Между тем, ущерб ему инкриминировался немалый: 42 млн рублей. У суда прокуратура просила отправить Новикова на четыре года в колонию. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен