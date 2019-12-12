18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

15:55

Судимый за хищения экс-замглавы Эрмитажа возглавил дирекцию Минкультуры

фото ЗакС политика Судимый за хищения экс-замглавы Эрмитажа возглавил дирекцию Минкультуры

Ранее судимый за хищения в статусе заместителя директора Эрмитажа Михаил Новиков получил должность и.о. руководителя Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта, пишет "Интерфакс".

Таким образом, он сменил работавшего до сегодняшнего дня на этом месте Николая Циганова.

Напомним, что решением суда летом прошлого года Новиков получил 2,5 года условного срока. На суде утверждалось, что причиненный государству ущерб он полностью возместил. Между тем, ущерб ему инкриминировался немалый: 42 млн рублей. У суда прокуратура просила отправить Новикова на четыре года в колонию.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
16:17 Сын погибшего в СИЗО бизнесмена Пшеничного подозревается в хищении 368 млн рублей

15:55 Судимый за хищения экс-замглавы Эрмитажа возглавил дирекцию Минкультуры

15:50 ЗакС Петербурга закупает очередную партию часов за полмиллиона рублей

15:38 Активисты вышли отстоять сохранность "Сада на Неве" к приемной президента

15:25 Думские эсеры предложили серьезно пересмотреть наполнение потребительской корзины

14:55 Муниципал: Проигравшая суд по отмене выборов в МО "Смольнинское" экс-помощница Милонова не желает платить судебные издержки

14:53 Муниципал: Мундеп Грудин оспорил призыв в армию в суде

14:21 Благодаря Госдуме в аэропорты вернутся курилки

14:20 У дверей АП члены "Левого фронта" потребовали национализации природных ресурсов

14:05 Осужденный на 5 лет за твит про детей силовиков блогер Синица подал жалобу в ЕСПЧ

13:53 Союзничающая с Навальным депутат Мосгордумы Шувалова вышла из столичного отделения КПРФ

13:38 Фигуранта дела об угрозах судье отправили на психиатрическую экспертизу

13:26 В Центральном районе расчищают пустырь, одновременно складируя новый мусор

13:15 "Мемориал" вновь оштрафовали: сумма "санкций" превысила 2,5 млн рублей

13:04 Муниципал: Депутаты МО «Смольнинское» подготовили законопроект о снижении мунфильтра

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru