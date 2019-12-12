Росстат: Каждая шестая российская семья недоедает

За прошедший год в России увеличилось количество "недоедающих" семей: по подсчетам Росстата, сегодня каждая шестая "ячейка общества" испытывает трудности с покупкой необходимого количества еды, передает РБК.

Согласно социологическому исследованию, проведенному Росстатом, 16% опрошенных семей сообщили об ухудшении ситуации с приобретением провианта. Чаще остальных голод испытывают неполные (7,7%) и многодетные (7,5%) семьи, а также пенсионеры. Лишь 5% респондентов признались, что всем довольны.

Порядка 72% домохозяйств не всегда могут приобрести минимальный набор продуктов, не выйдя при этом за рамки семейного бюджета. 11% заявили, что систематически сталкиваются с "большими затруднениями".

В тоже время почти аналогичное количество семей - 71,3% - рассказали о том, что за год их рацион никак не изменился, а 12% опрошенных даже отметили улучшения.

В целом, подавляющее число семей большую часть доходов тратят на покупку еды.

Напомним, ранее Росстат известил, что денежные доходы россиян продолжают падать. В декабре прошлого года министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов сокрушался из-за "ужасного" качества подсчетов в исполнении ведомства и говорил о необходимости срочного реформирования этой структуры.